Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ha perso le speranze di poter ottenere quello scudetto del 1927 che fu revocato alla società granata per un caso di presunta corruzione (caso che lasciò molti dubbi sin dall'inizio, basti pensare che il titolo fu revocato prima del processo).



"Quel titolo ci aspetta" ha dichiarato Urbano Cairo, che da tempo porta avanti la battaglia per vedere riassegnato quel titolo che è richiesto anche dal Bologna, squadra che terminò al secondo posto il campionato 1926/1927.