In vista della prossima stagione il Torino è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro: tra i giocatori che la società granata sta seguendo con maggiore attenzione c'è l'esterno difensivo della Sampdoria Nicola Murru.



Nonostante le iniziali richieste ritenute eccessivi da parte del club blucerchiato (Ferrero per cedere Murru vorrebbe una cifra intorno ai 15 milioni di euro) il Torino continua a seguire con grande interesse il giocatore. Una vera e propria trattativa non è ancora iniziata ma il presidente Cairo resta vigile.