Non solo quella per Junior Messias, il direttore tecnico Davide Vagnati sta portando avanti la trattativa anche per un altro trequartista: Riccardo Orsolini. Il calciatore del Bologna è ancora un obiettivo di mercato della società granata e i discorsi tra i due club proseguono.



L'arrivo di Messias al Torino potrebbe non escludere quello di Orsolini: se infatti la società granata riuscirà a cedere Simone Verdi nella rosa si libererebbe il posto per l'arrivo del giocatore dal Bologna.