Un piccolo infortunio, sì, ma non solo. Ci sono anche motivi di mercato dietro la mancata convocazione di Lucas Torreira per l'esordio stagionale dell'Arsenal, vittorioso ieri sul Fulham. Secondo Tuttosport, il ds del Torino Vagnati continua a trattare per l'uruguaiano: Cairo vuole un prestito, i Gunners aprono solo all'addio a titolo definitivo.