Salvatore Sirigu nel campionato da poco conclusosi si è dimostrato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Con la maglia del Torino ha collezionato una serie di ottime prestazione tanto che il neo ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha deciso di convocarlo per le sue prime partite sulla panchina dell'Italia.



Le ottime prestazioni di Sirigu non sono passate inosservate neanche in casa Napoli, tanto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha posato i propri occhi su di lui: se l'affare Rui Patricio non dovesse concretizzarsi, il patron del club partenopeo potrebbe cercare di portare sotto il Vesuvio proprio l'estremo difensore granata. Urbano Cairo non ha però intenzione di perdere uno dei suoi elementi migliori e per questo ha già iniziato i colloqui con l'agente del giocatore per discutere del rinnovo del contratto.