Spesa imprevista per Urbano Cairo: il suo Torino ha infatti perso una vecchia causa per Nikola Maksimovic con l'Apoel Limassol che chiedeva 8,9 milioni ai granata dopo la cessione del difensore al Napoli per 25 milioni di euro.



"Il TAS ha notificato alle parti le proprie decisioni condannando il Torino al pagamento della somma di Euro 1,4 milioni comprensiva di interessi (a fronte di una richiesta di controparte di Euro 8,9 milioni oltre interessi)” si legge nel bilancio del 2019 della società di granata.