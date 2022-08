Dennis Praet è il grande obiettivo di mercato del Torino in questi ultimi giorni della finestra estiva di compravendite. Il centrocampista belga desidera tornare in granata ma convincere il Leicester non è semplice, il dt Davide Vagnati ci proverà comunque fino all'ultimo.



Il Torino vuole proporre al club inglese un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro.