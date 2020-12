Nonostante l’ultimo posto in classifica, il presidente granata è ancora convinto che il tecnico abruzzese sia l’uomo giusto per guidare la squadra alla salvezza e con cui costruire un progetto ambizioso nel futuro. Ma per centrare il primo obiettivo ed evitare la retrocessione in serie B servirà che ilnel mercato di gennaio, questa volta, non si accontenti del ruolo della comparsa ma reciti la parte del protagonista: non a casoIl primo passo di Cairo e del dtsarà quello di cedere gli scontenti: tra questi c’è chi, come, già in estate era stato messo sul mercato (“Ha caratteristiche diverse da quelle che cerchiamo, a stretto giro andrà via” aveva dichiarato Giampaolo in conferenza stampa a settembre, salvo poi ritrovarsi l’attaccante tutt’ora in rosa) o chi, come, verrà ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Poi c’è anche il caso. Il camerunese fa sempre parte della lista dei giocatori che da tempo avrebbero voluto cambiare aria e nelle ultime settimane è stato anche spesso escluso dalla formazione titolare. E’ arrivata agli sgoccioli l’esperienza in granata anche di. In particolare il difensore, soprattutto ora che con il passaggio alla difesa a tre potrebbe avere più spazio. Per quanto riguarda il portiere, molto dipenderà dalle eventuali offerte che giungeranno sulla scrivania di Cairo nelle prossime settimane: se saranno allettanti una trattativa potrà essere avviata, altrimenti tutti i discorsi legati alla sua cessione saranno rimandati alla prossima estate, quando sarà anche più semplice trovare un sostituto. Nella lista dei cedibili ci sono poi anche, due giocatori che per motivi differenti da quando sono al Toro non hanno particolarmente inciso.Oltre che a cedere il dt Vagnati dovrà però anche comprare, cercando di porre rimedio agli errori fatti in estate quando è stata costruita una squadra non adeguata all’idea di gioco di Giampaolo e con parecchie lacune, come i risultati finora ottenuti e la classifica suggeriscono. L: dopo aver inseguito a lungo, il Torino è stato costretto a dover adattare, senza successo, un incontrista comeal ruolo di play davanti alla difesa. L’obiettivo numero uno è ora quelche, dopo appena un anno, è già in uscita dal. A centrocampo piace sempre anchema il suo eventuale arrivo dipenderà dal futuro di Meité. Se poi dovessero concretizzarsi le cessioni di Edera, Millico e Zaza in attacco, alla corte di Giampaolo arriverà anche una nuova punta. Due le ipotesi principali:, che alè chiuso da, e, che è in uscita dalla. Rinforzi in difesa arriveranno invece solamente nel caso di doppia cessione di Nkoulou e Izzo