E' Andrea Favilli il giocatore scelto dal Torino per sostituire Simone Zaza, nel caso questo dovesse essere ceduto. La trattativa per il centravanti del Genoa è già stata avviata proseguirà quest'oggi, mentre sono state abbandonate quelle per gli attaccanti seguiti.



Prima di portare l'assalto decisivo per Favilli, il direttore sportivo Massimo Bava dovrà però definire la cessione di Zaza: il numero 11 granata piace a Villarreal e Sampdoria. Nelle prossime ore si attendono novità su entrambi i fronti.