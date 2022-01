Non solo Pietro Pellegri, c'è anche un altro attaccante nel mirino del Torino in questo mercato di gennaio: è Demba Seck. Classe 2001, Seck è un prodotto del vivaio della Spal che in questa stagione si è affacciato al campionato di serie B e il dt Davide Vagnati lo conosce molto bene.



"​Seck sicuramente ha attirato l'attenzione in serie A, il Torino è una delle squadre interessate ma ce ne sono anche altre. Il Toro, in questo momento, è però nelle condizioni di pensarci più seriamente rispetto ad altri che invece hanno fatto solo dei sondaggi ma di concreto non è ancora arrivato niente. A fronte di un'offerta importante possiamo pensare di fare un sacrificio".