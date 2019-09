Nel secondo tempo di Torino-Milan in casa granata si è rivisto in campo Cristian Ansaldi: il terzino argentino era fermo da alcune settimane a causa di un problema muscolare patito durante la prima giornata di campionato contro il Sassuolo.



L'ingresso in campo di Ansaldi contro il Milan è stato decisivo per la squadra granata: l'argentino è entrato bene in partita e ha messo in luce le proprie qualità tecniche. Ora contro il Parma, nel posticipo di lunedì sera, il numero 15 della formazione di Walter Mazzarri si candida per un posto da titolare.