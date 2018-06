Il Torino non molla Lucas Verissimo. Con l'inizio del ritiro per Bormio ormai alle porte, il presidente Urbano Cairo vuole accelerare le trattative in corso per consegnare al tecnico Walter Mazzarri qualche nuovo acquisto: per questo motivo il patron granata ha deciso di rompere gli indugi e nelle prossime ore presenterà al Santos un'offerta di 9 milioni di euro per il difensore brasiliano.



Già da alcune settimane il Torino ha ottenuto il sì di Verissimo ma l'affare non si è ancora concluso per via dell'offerta di 7.5 milioni ritenuta troppo bassa dal presidente del club brasiliano Peres.