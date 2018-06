“Voglio solo staccare, riposarmi e rigenerarmi, Solo dopo le ferie deciderò quello che è meglio per me e la mia carriera" ha dichiarato Adem Ljajic dopo l'eliminazione dal Mondiale della sua Serbia. Il trequartista del Torino, con questa frase, ha di fatto messo in bilico la sua permanenza nella squadra granata anche nel prossimo campionato, aprendo alla possibilità dell'addio.



Chi vorrà acquistare Ljajic dovrà però presentare un'offerta al Torino di almeno 15 milioni di euro: è questa la cifra richiesta dal presidente Urbano Cairo per lasciar partire il suo numero 10.