Nessuna presenza nel campionato belga, tre gettoni in Europa League: è questo, finora, il magro bottino di presenze di Vanja Milinkovic-Savic da quando è approdato allo Standard Liegi.



Il portiere è ancora di proprietà del Torino, ma non rientra più nei piani della società granata che ha smesso di credere in lui: per questo motivo la scorsa estate lo ha ceduto allo Standard Liegi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Se Milinkovic-Savic continuerà a non giocare, è però improbabile che la società belga possa spendere tale cifra per il portiere.