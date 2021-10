vero grande assente fra i bomber della Serie A in questo inizio di stagione. Due partite e un gol contro l'Atalanta all'esordio, poiche lo ha costretto a uno stop iniziato con la fine del calciomercato estivo e che gli ha fattoin cui il Torino di Ivan Juric ha trovato una quadra solida e risultati più che soddisfacente (derby perso in extremis a parte). Ddisputata, ma nel mezzo di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, compreso- Con Sanabria che è stato impegnato fino alla scorsa notte con il suo Paraguay e, quindi, con un ritorno in Italia complicato, le chance di rivedere Belotti dal 1' minuto contro il Napoli aumentano a dismisura. Jurci del resto ha sempre creduto in lui a prescindere dalla sua condizione contrattuale che, al contrario, può essere considerata addirittura un plus: "È dispiaciuto che non può dare il suo contributo ma a livello umano lo vedo bene” aveva dichiarato prima dell'ultima sosta.non solo per lae per Roberto, maIl contratto con il Torino non sarà rinnovato e se a gennaio non troverà una soluzione che soddisfi anche i granata a partire dal 1 febbraio sarà libero di firmare un precontratto con un nuovo club. Pche sta lavorando ad uno scambio con Amrabat, mentre il Milan e l'Inter stanno pensando a lui a parametro zero con i rossoneri avanti anche nel gradimento del giocatore (tifoso milanista da bambino). La scorsa estate, tuttavia, l'unica offerta concreta arrivata per lui fu del solo Zenit San Pietroburgo. Il ritorno in campo servirà al Gallo anche per riconquistare quel mercato perso negli ultimi anni. Da leone, ma in scadenza.