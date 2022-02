"Se giochiamo così, questo Torino può dare fastidio a tutti". Parole e musica di Federico Coppitelli, allenatore della Primavera granata che nella giornata di ieri ha fermato sul 2-2, sprecando anche più volte la possibilità di ottenere i tre punti, la capolista indiscussa e solitaria del torneo, la Roma di Alberto De Rossi. Merito di una grande prestazione collettiva, che sta facendo mettere da parte il brutto periodo che stava attraversando il Toro a livello di risultati e che rilancia la corsa verso un piazzamento playoff, non semplice ma ancora possibile, anche ai gol di Thibo Baeten, bomber belga classe 2002 che con la doppietta di ieri si sta costruendo un futuro roseo proprio in quella Torino che definisce ormai "casa sua".Baeten è una prima punta classica anche se spesso in stagione e in passato è stato utilizzato da seconda punta o da esterno d'attacco di destra con licenza di accentrarsi. Mancino naturale, vede infatti molto bene la porta e, nonostate una stagione di alti e bassi dell'intera squadra granata, lui è già arrivato in doppia cifra per gol fatti (10 in 20 presenze fra campionato e coppa) a cui ha aggiunto anche due assist. Fiorentina, Juventus e ieri Roma sono state alcune delle sue vittime illustri, con il Torino che potrebbe aver trovato, in casa, quello che per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbe essere considerato l'erede del Gallo Belotti.Baeten nasce in Belgio ad Aalst e fin da piccolo inizia ad avvicinarsi al mondo del pallone. Di anno in anno viene notato da diversi settori giovanili che se lo contendono in rapida crescitadal 2017 al 2019. Fa tutta la trafila delle nazionali giovanili con il Belgio e in Italia abbiamo avuto modo di visionarlo dal vivo durante il celebreCon il Bruges trova l'esordio in prima squadra e addirittura la convocazione in Champions League al punto da convincere il NEC in Olanda a puntare su di lui. Chiude la stagione 2020/21 con 7 gol all'attivo fra i professionisti e tante attenzioni da parte delle big d'Europa come Villarreal, Lione, Bayer Leverkusen e Arsenal che lo hanno visionato dal vivo.. Cifre abbordabilissime e che il Toro non deve farsi scappare. Per lui è infatti già pronto un contratto triennale e la possibilità sempre più concreta di un approdo in prima squadra.