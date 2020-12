Granata un po’ per caso, terzino per un’intuizione e rivelazione in Serie A per merito suo: parliamo di. La stagione delnon è certo partita nel migliore di modi, tra le poche note liete della squadra dic’è però proprio ilche finora ha collezionato buone prestazioni in serie, riuscendo anche a essere decisivo: una settimana fa si è procurato un calcio di rigore a San Siro contro l’Inter, ieri ha confezionato per Andrea Belotti il perfetto assist per il momentaneo 1-0.i. Ma se Singo ora veste la maglia granata(lo stesso diNicolas Nkoulou), che nel gennaio 2019che non avrebbe voluto occupare così l’ultimo slot disponibile per l’acquisto dall’estero di calciatori extracomunitari. Il terzino è infatti arrivato al Torino dal Denguéléclub calcistico della Costa d’Avorio,. Un vero affare. Nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto fino al 2023 (con opzione), una mossa quasi doverosa per respingere i primi segnali di interesse delle big.- Singo fino a quel momento: in questa posizione aveva anche disputato le prime partite con la Primavera, ed è stato poi. Ruolo dove ora si sta affermando. Lo scorso anno con Walter Mazzarri ha esordito nei preliminari di Europa League, con Moreno Longoha debuttato in serie A trovando anche il primo gol tra i professionisti in Torino-Roma 2-3. Ora ha ottenuto il rinnovo del contratto e, complice anche l’indisponibilità di Mergim Vojvoda, è diventato il titolare sulla fascia destra. E se continuerà giocare così difficilmente perderà il posto.