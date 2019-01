Il mercato del Torino di vivacizza in questi ultimi giorni di trattative: il Paris Saint Germain ha proposto ai granata in prestito l'attaccante spagnolo Jesé Rodriguez, per il centrocampo il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta invece seguendo Aurelien Tchouaméni, giocatore che è anche nel mirino dell'Inter. Il punto nell'approfondimento video.