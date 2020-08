E' Lucas Torreira il grande sogno di mercato del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista uruguaiano è uno dei giocatori che Marco Giampaolo avrebbe espressamente chiesto al presidente Urbano Cairo e al dt Davide Vagnati per dare qualità al centrocampo.



Dopo due anni in Inghilterra, Torreira vorrebbe tornare in Italia ma gli alti costi dell'operazione potrebbero rappresentare un problema: l'Arsenal per acquistarlo aveva speso 30 milioni di euro, ora il Torino vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito.