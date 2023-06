L'Italia non è partita benissimo all'Europeo Under 21: sconfitta al debutto con la Francia, la prossima partita con la Svizzera in programma domenica 25 giugno può diventare già decisiva per il passaggio del turno. Nelle scelte del ct Nicolato ieri è partito titolare, esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 e in campo per tutti i 90 minuti. Il classe 2000 - con un passato nelle giovanili del Milan dove era un pupillo di Gattuso -- Il ds granata Davide Vagnati è in Romania per parlare con il ragazzo e discutere degli aspetti contrattuali,. Bellanova gioca a destra ma può adattarsi anche sull'altra fascia, il Torino sugli esterni perderà Aina in scadenza di contratto e potrebbe valutare eventuali offerte per Singo (piace a Juve e Inter).- L'anno scorso Bellanova ha totalizzato 22 presenze con l'Inter, quasi sempre da subentrato. I nerazzurri l'avevano preso in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto fissato a 7 milioni; stavano pensando di esercitarlo e nelle scorse settimane c'era stato anche qualche contatto con l'agente del giocatore, ma una decina di giorni fa si sono dovuti arrendere:. E proprio mentre si stava cercando una nuova formula per tenerlo a Milano, un blitz del Toro ha fatto saltare il banco. E ora i granata stringono per chiudere l'arrivo di Raoul Bellanova.