Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Armando Izzo dal Genoa, il Torino nelle prossime ore potrebbe mettere a segno un altro colpo in entrata: Souahilo Meite. Il centrocampista del Monaco è sempre più vicino a diventare un giocatore granata e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.



Dopo che Torino e Monaco hanno trovato l'accordo per il trasferimento nel club monegasco di Antonio Barreca, si è sbloccata anche l'operazione Meite e il centrocampista classe 1994, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Bordeaux potrebbe raggiungere il tecnico Walter Mazzarri. L'obiettivo della società granata è quello di fare in modo che Meite sia a disposizione dell'allenatore per il ritiro di Bormio che inizierà domenica.