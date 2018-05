La notizia arriva direttamente dal Portogallo: l'Atalanta, la Fiorentina e il Torino avrebbero posato i propri occhi su Joel Pereira, portiere classe 1996 di proprietà del Manchester United e anche della Nazionale Under 21 lusitana.



A riportare la notizia è il quotidiano portoghese Record, che riferisce come la società granata sia interessata ad avere in prestito l'estremo difensore che, a Torino, farebbe la riserva del titolare Salvatore Sirigu. Con Vanja Milinkovic-Savic che sarà ceduto in prestito per poter giocare con continuità e mostrare le proprie qualità, la società granata avrebbe bisogno di un nuovo portiere di riserva per la prossima stagione: Joel Pereira farebbe quindi al caso di Walter Mazzarri.