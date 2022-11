Il Verona non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato e al momento si trova in piena zona retrocessione. A sperare nella salvezze del club veneto è però anche il Torino. Perché? In caso di permanenza in serie A dei gialloblù scatterebbe la clausola dell'obbligo di riscatto di Simone Verdi e nelle casse del Torino arriverebbero circa 5 milioni di euro.



Verdi non rientra più nei piani della società granata che spera di ricavare un piccolo tesoretto dalla sua cessione.