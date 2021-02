Come già successo durante il lockdown della scorsa primavera, i calciatori del Torino hanno ripreso ad allenarsi ogni dalla propria abitazione.



L'Asl del capoluogo piemontese ha vietato gli allenamenti al Filadelfia e posto in isolamento fiduciario l'intero gruppo squadra, è così che Davide Nicola ha predisposto delle sessioni di allenamento tra le mura domestiche per i suoi giocatori, in modo da ritrovare nella miglior condizione fisica possibile una volta che potranno tornare al Filadelfia.