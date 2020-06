Dopo averlo seguito in passato, il Torino è ora tornato sulle tracce di Rade Krunic. Per acquistare il centrocampista dal Milan servono almeno 8 milioni di euro ma il presidente granata Urbano Cairo spera di riuscire a far abbassare il prezzo.



Per acquistare il giocatore a titolo definitivo Cairo vorrebbe spendere meno degli 8 milioni con cui il Milan aveva acquistato Krunic dall'Empoli. In alternativa Cairo vorrebbe almeno dividere la spesa, per farlo dovrebbe convincere i rossoneri a cedere il centrocampista con la formula del prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.