IL TABELLINO

si chiude con il successo di misura della squadra di José Mourinho.nella prima frazione. Il successo consente ai giallorossi di. Il Torino,, può recriminate per non aver conquistato neppure un punto al termine diLa Roma ha centrato(non vinceva all'Olimpico dalla sfida contro l'Empoli, 23 ottobre) mettendo in campo tutta se stessa: ha sofferto, ha difeso con ordine (sontuoso Smalling), ha giocato di squadra e alla fine è stata premiata.: il portoghese continuerà a sistemare la Roma in questo modo o, quando avrà recuperato tutti i suoi giocatori, tornerà all'antico? Lo scopriremo solo vivendo.compresi i suoi. Con un centrocampo più folto,Intanto, Mou si gode Abraham, ancora a segno dopo la doppietta rifilata in Conference League allo Zorya.L'inglese, con Zaniolo ancora una volta al suo fianco, è sembrato molto più dentro il gioco rispetto alle settimane precedenti, e. Scontata, ma vera, la riflessione che le fortune della squadra di Mourinho passano dai gol dell'ex ChelseaReti: 32' AbrahamAssist: 32’ MkhitaryanAmmoniti: 54’ PobegaROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini (15' Carles Perez), Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji (46' Zima), Bremer, Buongiorno (76’ Baselli); Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda (77’ Zaza); Praet (76’ Pjaca), Brekalo; Belotti (79’ Sanabria). All.: Juric.Arbitro: Chiffi