Il grave infortunio subito da Harry Kane costringerà il Tottenham a ingaggiare una punta in questa finestra di mercato. Gli Spurs, riporta Sky Sports, sarebbero sulle tracce di Islam Slimani, attaccante algerino del Monaco, in prestito del Leicester. Il giocatore ha segnato 7 reti in 13 presenze stagionali.

Il grave infortunio subito da Harry Kane costringerà il Tottenham a ingaggiare una punta in questa finestra di mercato. Gli Spurs, riporta Sky Sports, sarebbero sulle tracce di Islam Slimani, attaccante algerino del Monaco, in prestito del Leicester. Il giocatore ha segnato 7 reti in 13 presenze stagionali.

Il grave infortunio subito da Harry Kane costringerà il Tottenham a ingaggiare una punta in questa finestra di mercato. Gli Spurs, riporta Sky Sports, sarebbero sulle tracce di Islam Slimani, attaccante algerino del Monaco, in prestito del Leicester. Il giocatore ha segnato 7 reti in 13 presenze stagionali.