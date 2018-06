Lo scossone proveniente da Madrid con l'addio di Zidane ha infiammato improvvisamente il mercato delle panchine di tutta europa. Il ruolo di allenatore della squadra più forte del mondo è vacante e, come riportato da Sport, uno dei nomi più caldi è quello di Mauricio Pochettino, attuale manager degli Spurs. Secondo il giornale catalano il Real Madrid non avrebbe però gioco facile nel portare il tecnico argentino al Bernabeu, poichè il presidente Daniel Levy si siederà a parlare della cessione del suo tecnico solo in caso di un'offerta vicina ai 50 milioni di euro, ossia la totalità della paga che il Tottenham deve all'allenatore.