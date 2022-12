In casa Tottenham è già partita la caccia alla ricerca di un portiere che possa sostituire più avanti Hugo Lloris, in scadenza nel 2024. L'indiziato numero uno, rivela Football Insider è Jordan Pickford, numero uno dell'Everton e della nazionale inglese. I due per altro, si sono affrontati proprio ieri al Mondiale in occasione di Francia-Inghilterra ai Mondiali: ad avere la meglio è stato Lloris.