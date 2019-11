L'annuncio di José Mourinho sulla panchina del Tottenham ha mandato in escandescenza il mondo dei social. Non tanto per la scelta dello Special One, quanto invece per la "non scelta" di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico bianconero, infatti, è stato accostato immediatamente agli Spurs nel momento in cui è stato annunciato l'esonero di Mauricio Pochettino, ma ancora una volta - sono tanti i rumors attorno al tecnico livornese - è stato "scartato".