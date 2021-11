Antonio Conte guarda alla Serie A per rinforzare il suo tottenham. Secondo quanto riportato dal The Sun il primo rinforzo individuato è Weston McKennie. Il calciatore statunitense era già finto sul mercato questa estete, ma nessuno aveva soddisfatto la richiesta della Juventus di 20 milioni. L'ex Paratici sarebbe disposto a spendere circa 17 milioni di sterline che si avvicinerebbero molto ai 20 richiesti. L'americano, nel caso, lascerebbe la Juve dopo un anno e mezzo, per lui, finora, sono 59 presenze totali in bianconero con 8 reti e 3 assist.