Secondo la CNN Turca la Fifa ha deciso di bloccare il mercato del Trabzonspor su indicazione del....Milan. Il club rossonero infatti non ha ancora incassato i 13 milioni pattuiti per il trasferimento in Turchia del centrocampista slovacco Juraj Kucka e del centrocampista argentino José Sosa. La sanzione verrà sbloccata nel momento in cui la squadra pagherà al Milan il dovuto corrispettivo.