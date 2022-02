Così è stabilito in una decisione del Tribunale Federale Nazionale Figc, sezione vertenze economiche. Emessa lo scorso 4 febbraio e pubblicata una settimana dopo, la decisione porta definitivamente alla luce una vicenda intorno alla quale molto si è detto e, soprattutto, molto si è negato. Adesso il testo del provvedimento sgombra il campo da ogni dubbio e versione di comodo:. Ammontare della cifra: 1 milione di euro. Che nel corso di questi anni non è stata pagata per intero e adesso porta due compagini proprietarie e dirigenziali diverse da allora a scontrarsi per il saldo.Ma su quali basi è stato perfezionato il patto fra le due società? Qui troviamo la parte più curiosa della vicenda. Come si legge nella parte introduttiva del documento, il 1° dicembre 2015 le due società firmano un accordo. Va ricordato che a quella data Montella è già da quindici giorni allenatore della squadra blucerchiata, in sostituzione dell'esonerato Walter Zenga.”. Merita sottolineare che l'obbligo per la Fiorentina non riguarda la disputa delle amichevoli, ma “il rendersi disponibile” a disputarle. Dunque, anche in assenza della celebrazione di quelle partite (che infatti non sono state giocate), la società viola ha diritto a incassare il milione di euro più Iva secondo un fitto scadenzario che parte a gennaio 2016 e avrebbe dovuto concludersi il 15 settembre 2020.Un ulteriore dettaglio viene dal fatto che “il ricavato delle due amichevoli, al netto dei costi sostenuti, avrebbe dovuto destinarsi alle attività della Fiorentina Fondazione Onlus”. E qui c'è un aspetto che merita di essere approfondito, poiché si parla dell'incasso di amichevoli che non sono mai state disputate.(327.869,00 euro più Iva, per l'esattezza).In realtà, al di là della giustificazione ufficiale che parla di disponibilità a disputare gare amichevoli, il vero oggetto dell'accordo è la liberazione di Montella dai vincoli contrattuali con la Fiorentina, come si legge a pagina 2 del testo della decisione: “(...) l’intento dell’esponente di impegnarsi ad elargire, sostanzialmente a titolo di liberalità, una somma a favore di Fiorentina, e per essa alla sua Onlus, per essersi Fiorentina 'resa disponibile a risolvere il contratto con Montella…firmando ampia liberatoria in base alla quale quest’ultimo nulla deve ad ACF.”.Un accordo le cui conseguenze arrivano in capo alla nuova compagine societaria doriana. Cui già i problemi da risolvere non mancavano di certo.@pippoevai