“Bambole, non c’è una lira”. Sbrigativamente la battuta a mo’ di epitaffio calza a pennello per il probabile. Una rinuncia preannunciata dalla società fin dal 19 luglio scorso. Diventerà effettiva dopo l’invio di una pec alla Federcalcio, divisione femminile, presieduta da Federica Cappelletti. Soltanto allora - la Sampdoria si è autoimposta un ultimatum che scade- la rinuncia al campionato (oggi la Sampdoria risulta iscritta) diverrà effettiva e, già varato., il budget in gioco. La squadra l’anno scorso costava 700mila euro di ingaggi e giocava a Bogliasco. Le nuove norme federali – la solita riforma all’italiana fatta senza pensare alla realtà – impongono restrizioni cervellotiche. Tipo:. E’ noto quale seguito oceanico registrino le partite delle donne in Italia…, quindi. Il campo designato, Vercelli, equivale alla sentenza di morte. Si sta cercando una sistemazione in Liguria. Alla Sciorba, impianto genovese ben strutturato, a Savona o persino a Sanremo. Nessuna chance per Chiavari, lo stadio è oggetto di controversia fra il come e l’Entella e si fa volentieri a meno di altri inquilini.La rinuncia annunciata alla serie A ha sollevato. Si sono fatti sentire il presidente dell’associazione calciatori,, degli allenatori,, le stesse, che si lagnano di non essere state. Si ipotizza un intervento della, ma il tempo residuo è strettissimo e le speranze di recuperare ridotte al lumicino.. L’academy blucerchiata aveva fatto registrare ottimi risultati. Lasciare campo libero alla concorrenza locale – il Genoa – peserebbe sul futuro e sarebbe un affronto per le ragazze che giocano e per quelle che tifano Sampdoria. Last but not least,La questione è passata in mano a Radrizzani e Manfredi, Lanna si era sbattuto per trovare il primo finanziatore, poi ritiratosi, attende notizie. Come tutti. Negli ultimi giorni, grazie ancora a Lanna, si è manifestato: campo di gioco, ritiro, trasferte e spese di alberghi. L’acquirente del ramo di azienda immagina di valorizzarlo e di rivenderlo lucrando un corposo profitto.. Anche questa è una verità oggettiva che non va trascurata parlando di soldi. Qualora si decidesse di partecipare occorrerebbe costruire in meno di un mese la squadra,, l’intero staff (dall’allenatore Mango, che le aveva condotte alla salvezza, in giù) è rimasto senza contratti. Per combinazione il budget necessario (2,5 milioni di euro) prevede la somma oggetto del ricorso presentato alla Lega di serie B a proposito del contributo di mutualità dovuto a valere sul paracadute incassato dopo la retrocessione (25 milioni) ovvero il 10% del totale.(le norme sono chiare), che aveva provocato tensione fra il presidente di lega, Balata, e Andrea Radrizzani.. La nuova proprietà è costretta a muoversi dentro i paletti fissati dal piano di ristrutturazione del debito depositato presso il tribunale civile di Genova, in attesa di omologa in autunno. Tribunale che esercita la dovuta sorveglianza.In questo quadro di ristrettezze finanziarie,. Un occhio rivolto ai paletti fissati dal tribunale e l’altro occhio alla normativa federale delle Noif, sfortunatamente non sempre coincidenti con le tempistiche del codice civile. Da quiche certamente non giovano alla ricostruzione della squadra, maschile e ragazze.. L’aumento di capitale di sei milioni (sui trenta decisi in sede di prestito obbligazionario) ritoccati da un ulteriore aumento di 700mila euro, non consentono a Radrizzani libertà di movimento. La domanda si impone:L’indice di liquidità ne guadagnerebbe. Risposta, plausibile: forse perché l’ingresso di nuovi azionisti (Qatar Sports Investments) è meno lontano nel tempo da quello che si immagina…