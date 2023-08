La Sampdoria sta aspettando una riposta da Sebastiano Esposito. Il nome dell'attaccante dell'Inter, però, non è l'unico per il reparto avanzato blucerchiato. Ad esempio, in queste ore è iniziato a circolare anche un altro possibile obiettivo, ossia Mirko Maric.



La punta bosniaca, classe 1995, ha appena rinnovato con il Monza, che però starebbe valutando di cederlo in prestito, soprattutto considerando alcuni possibili ingressi, e la Samp secondo Il Secolo XIX lo starebbe monitorando. Maric già l'anno scorso non aveva trovato spazio: il giocatore, che era reduce dalla buona esperienza di Crotone in B (36 presenze e 11 reti nel 2021-2022) nella stagione appena conclusa non ha disputato neppure un minuto tra campionato e Coppa Italia.