L'Inter di Simone Inzaghi va più veloce rispetto a quella di Antonio Conte. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'addio di Lukaku non abbia gravato sull'economia di un impianto ancora funzionante.



“Siamo alla 22a, l’Inter ne ha giocate 21 causa slittamento della partita di Bologna: a parità di gare, Conte aveva 47 punti, figli di 14 vittorie, 5 pari e 2 sconfitte, mentre Inzaghi si è arrampicato a 50 punti grazie a un successo di più e a un k.o. in meno. Nella scorsa stagione, proprio di questi tempi, l’Inter metteva nel mirino il Milan: lo avrebbe superato definitivamente a inizio febbraio nel derby in cui Lukaku si autoproclamò re della città. Da tempo il sovrano ha lasciato vacante il trono, ma Simone ha redistribuito le responsabilità davanti”.