Il Valencia non sbaglia un colpo al "Mestalla" in questo avvio di stagione: contro il Celta Vigo è arrivato un netto 3-0 che vale la terza vittoria casalinga consecutiva per la squadra di uno scatenato Gattuso. Che in occasione della rete di Marcos André ha deciso di condividere la sua gioia con un tifoso sistemato dietro la panchina.





Si Gattuso va directo a celebrar un gol contigo, lo celebras y punto pic.twitter.com/KXMm9JA4qb — Valencia CF (@valenciacf) September 17, 2022