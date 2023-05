Valencia-Real Madrid è passato agli onori della cronaca per episodi che poco hanno a che vedere con il pallone, oscurando a causa degli insulti razzisti nei confronti di Vinicius quanto di buono i Murcielagos stanno mettendo in campo nelle ultime partite. Merito di Ruben Baraja, allenatore subentrato dalla squadra B ed ex bandiera dell'epoca di Hector Cuper, e dei suoi "ragazzini terribili", che hanno portato 10 punti nelle ultime cinque partite, con il margine di 5 punti sulla zona rossa. Altro che il mercato faraonico di Peter Lim: da Mamardashvili a Javi Guerra, da Alberto Mari a Diego Lopez, nella pillola di "Magic Box" tutti i gioielli del Mestalla:





@AleDigio89