, la guerra fuori. Ilvive giorni di passioni forti e almeno per oggi ha ricevuto una buona notizia. Vincendo 3-0 al Mestalla contro il Real Valladolid, la squadra ha centrato la salvezza. Manca il riscontro dell'aritmetica, ma i 9 punti di vantaggio sulle due terzultime (Huesca e Elche) a tre giornate dalla fine dicono che la pratica è chiusa.il miliardario singaporiano che oltre a essere sempre più un proprietario assenteistaL'intervista rilasciata al Financial Times e pubblicata venerdì 7 maggio ha portato a un punto di non ritorno la rottura con la tifoseria. Che infatti nella giornata di sabato si è mobilitata con una vasta manifestazione (circa 5mila persone) con punto d'arrivo all'esterno del). Di sicuro sarà una lunghissima guerra di nervi.Chi non ha visto la partita immagina che il Valencia abbia dominato. Niente di più distante dal vero, come può controbattere chiunque abbia assistito alla gara.. Aveva di fronte un'avversaria che balbettava calcio, reduce dal cambio di allenatore avvenuto in settimana e che ha visto Salvador González Marco, meglio conosciuto come Voro, sostituire l'esonerato Javi Gracia.il tempo per dare un'impronta alla squadra non c'è stato. E il campo lo ha testimoniato. In questo senso, un passaggio della telecronaca al 24' del primo tempo è stato indicativo: “Molto compatto il Valencia, fa fatica a trovare spazi il Valladolid”. Perché in effetti la partita la stavano largamente facendo gli ospiti, che pure hanno vinto una sola gara nelle ultime 18 e stanno appena 1 punto sopra la retrocessione.Ma poi si sa com'è il calcio, con le partite che si decidono in modo inatteso. E così, a cavallo fra i due tempi, è giunta la doppietta dell'uruguayano Maxi Gómez, che pure non segnava da oltre 4 mesi: il primo gol al 46' del primo tempo, il secondo a 3' della ripresa. E da lì in poi il Valladolid ha ripreso a macinare gioco, ma col grave difetto di non vedere la porta. Il 3° gol messo a segno da Thierry Correia al 89' è stata più una giusta punizione per l'insipienza degli ospiti che un premio per la prova dei padroni di casa.Dunque salvezza raggiunta.L'intervista rilasciata al Financial Times da Lim è di quelle che non consentono riparazione (). Già accusato negli ultimi anni dai tifosi di avere mollato ogni disegno ambizioso e di tenere il Valencia per meri interessi speculativi, Lim ha usato parole quasi sprezzanti verso di loro:Il senso è chiaro: il Valencia è il meno importante fra i suoi business e gli è soltanto fonte di fastidio.La vittoria raggiunta oggi dalla squadra guidata da Voro ha regalato qualche ora di tregua. Ma già da domattina tornerà essere conflitto durissimo.@pippoevai