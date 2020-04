Il Valencia pensa alla cessione di Geoffrey Kondogbia, l'Inter gode: il centrocampista francese è infatti uno degli uomini mercato del club spagnolo, che secondo quanto riportato da Superdeporte, ha assoluta necessità di effettuare una o due cessioni importanti per dare aria alle proprie casse.



IL GUADAGNO DELL'INTER - La strategia dei Murcielagos è quella di piazzare l'ex nerazzurro e proprio i meneghini guardano con grande attenzione a questa vicenda, nel loro interesse. Il 27enne, classe 1993, è ancora legato dal punto di vista strettamente economico alla propria ex squadra, nella quale non è mai riuscito a imporsi: nel contratto di cessione c'è una clausola per cui il 25% della futura rivendita andrà proprio all'Inter.



LA STRATEGIA - Secondo quanto scrivono in Spagna, ci sono diversi club interessati in Liga e in Premier: più volte è stato accostato al Tottenham di Josè Mourinho, che vorrebbe giocatori di alto profilo. Ma si è parlato anche di Real Madrid, che avrebbe sondato il terreno per rinfoltire la propria mediana. Kondogbia si trova dinnanzi a un bivio della propria carriera: in scadenza di contratto nel 2022 e con una clausola rescissoria di 80 milioni, o rinnova o verrà ceduto.



@AleDigio89