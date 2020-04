Stiamo parlando della numero, tolta nelade mai riassegnata. Anche quando Gonzalo è tornato ad indossare i colori bianconeri, perché allaavevano altre intenzioni., non è mistero, e laresta in attesa del suo nuovo proprietario.. Giocatore particolarmente apprezzato dal Chief Football Officier juventino , a lungo corteggiato, ma finora sfuggito ad ogni tentativo d’ingaggio.. Ancora di più da quando i transfughi bianconerisono approdati in terra ambrosiana.Almeno fino a quando il suo cartellino verrà gestito dagli uomini di, al prezzo richiesto dal club nerazzurro, alle ipotetiche condizioni proposte da. La Juventus non metterà sul tavolo una cifra tra i 70/80 milioni per l’argentino, soprattutto dopo tutti i soldi persi causa Covid, e non accetterà di scambiarlo coi giocatori juventini graditi all’Inter.Nel calcio tutto è possibile, ma anche se si profila un mercato fatto prevalentemente di scambi causa scarsa liquidità in circolazione, non vedo la Juve disposta a privarsi del colombiano. E non per soddisfare la volontà dei tifosi juventini affezionati al(la Juve è sempre andata oltre i sentimentalismi), ma perché è stimato dalla dirigenza, è apprezzato da Sarri per la sua duttilità e. “Spero di restare qui ancora a lungo” è stata la dichiarazione fatta alla tv colombiana nel giorno di Pasquetta., pur sapendo che sarebbe stato allenato da, suo grande estimatore. Ma che non si oppose con tutte le sue forze alla cessione definitiva del giocatore alla Juve.E il, in tutto questo?non lo considera indispensabile,vorrebbe tenerlo, ma non alle cifre stabilite la scorsa estate (un classico, fece così pure alcon). O l’Inter gli fa lo sconto, o glielo rispedisce. La Juventus potrebbe inserirsi solo se i parigini lo riscattassero e lo scambiassero poi, alla pari, con uno tra. Tutto troppo facile, e quindi di non facile soluzione. L’Inter non rinuncerà ai soldi e si metterebbe di traverso, piuttosto si riprende Icardi e lo cede al Newcastle , sempre che a Wanda e al marito piaccia la destinazione. A naso, opterei per il no.I primi approcci con padre e fratello sono stati tutt’altro che incoraggianti. Il problema col Pipita c’era e resta, l’assegnazione dellapassa così inevitabilmente dal suo addio.