Tra i giocatori del Torino che più hanno mercato c'è senza dubbio Iago Falque. Lo spagnolo è stato uno dei migliori calciatori granata nell'ultimo campionato e le sue prestazioni non sono passate inosservate anche all'estero: non è un caso infatti che il Valencia nelle ultime ore abbia richiesto informazioni per l'attaccante esterno.



Il presidente Urbano Cairo non sembra però essere disposto ad aprire una trattativa per cedere il proprio numero 14 e ha rinviato al mittente la richiesta di informazioni, ribadendo che Iago Falque non è sul mercato. Trattenere il trequartista spagnolo non sarà però semplice.