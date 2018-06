Andrea Belotti, Adem Ljajic, Iago Falque e Simone Zaza: è questo il reparto offensivo che in casa Torino si sogna per la prossima stagione. Un sogno che potrebbe diventare realtà perché il Gallo dovrebbe essere confermato, il fantasista serbo e quello spagnolo pure, mentre Zaza è un po' più vicino.



Negli scorsi giorni i dirigenti del Torino, preoccupati dalla concorrenza di Sampdoria e Sassuolo per l'attaccante del Valencia, hanno ripreso i contatti con il procuratore di Zaza ricevendo conferma sull'interesse del calciatore di vestire la maglia granata. Prima di muovere l'affondo decisivo sarà però necessario vendere M'Baye Niang.