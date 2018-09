E così Pioli ce li sta mostrando tutti. Prima Gerson e Edimilson, poi Pjaca e Hancko. Infine ecco Kevin Mirallas. A Milano - scrive La Repubblica - è toccato a lui, belga di origine spagnola, over trenta dalla tecnica preziosa. Tra i tre – lui, Pjaca ed Eysseric – quello che ha lasciato qualcosa di prezioso negli occhi è proprio il 'vecchio' Kevin, uno che nella vita le ha viste tutte e a San Siro non si sente certo in soggezione. Anzi, semmai uno così si esalta. Dal Belgio alla Francia, e da lì prima la Turchia e poi l’Everton in Premier. Che vuoi dirgli a uno così: Vai, gioca, divertiti e dai un’occhio ai ragazzi.