A Napoli è tutto pronto, non si parla d'altro. La squadra di Spalletti si accinge a vincere il suo terzo scudetto della storia e l'ambiente è in fibrillazione. La cavalcata degli azzurri è arrivata anche nelle scuole, come riporta Ansa.



Lo scorso lunedì infatti, a Torre del Greco, un'insegnante, la maestra Lella, docente dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi, ha sottoposto ai suoi alunni un curioso problema di aritmetica. "La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?", recita l'esercizio da svolgere,