Gentile Procuratore,



sono un giovane tifoso napoletano riconoscente al nostro Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli che ha portato a Napoli un grande campione come il giorgiano Kvicha Kvaratskhelia. Da napoletano verace devo fare gli scongiuri del caso, ma se a Napoli tornerà lo scudetto il merito dovrà essere riconosciuto al Direttore che, ancora prima di essere un egregio dirigente, è sicuramente un eccellente Scout, un uomo capace di scegliere il calciatore giusto al momento giusto e al prezzo giusto. Lei cosa ne pensa? Fortunato di Napoli





Gentile Fortunato,



un Direttore Sportivo che portò dal campionato di serie D alla Serie A il Carpi ingaggiando e lanciando nel professionismo calciatori dilettanti, non può che essere innanzitutto un grande esperto di calcio. Le abilità nel saper fare scouting (insieme ai propri collaboratori), tuttavia, non sono sufficienti; occorre, infatti, possedere il carisma e l'autorevolezza per imporre ai Presidenti dei club le proprie scelte senza temere di incorrere in errori di valutazione o di essere addirittura licenziati. Ritengo, per concludere, che al Napoli Giuntoli stia confermando a livelli ancora più alti quanto di buono aveva già fatto palesare nei precedenti mandati come Direttore Sportivo. Ora spetterà al Napoli non perdere Giuntoli, che risulta al momento vincolato solo fino al 2024! Il calciomercato dei direttori sportivi è già iniziato...



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: Giuntoli rimarrà al Napoli o cederà alle lusinghe di altri club? La Juventus?