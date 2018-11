Come riporta Il Mattino, arriva all'università il dibattito sull'influenza dellasugli arbitri e sulle polemiche derivanti dalla conquista dello scudetto da parte della Juventus nella scorsa stagione. Accademici e giuristi si ritroveranno dopodomani, venerdì 23, alle ore 15,30 all'Università Suor Orsola Beninincasa in occasione della presentazione del libro "Campionato di calcio e stato di diritto" scritto dal professore di diritto amministrativo alla Seconda Università di Napoli. Saranno presenti il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone, il professore Amerigo Restucci, già rettore dell'Università Iuav di Venezia, lo scrittore Maurizio de Giovanni e i rettori Lucio d'Alessandro (Suor Orsola Benincasa), Alberto Carotenuto (Parthenope), Filippo De Rossi (Sannio) e Giuseppe Paolisso (Luigi Vanvitelli).I DANNI. Le voci sui danni subiti dal Napoli sono state unanimi e basate su aspetti «tecnico-scientifici» che riguardano l'applicazione delle regole e del Var, precisa all'edizione odierna del "Mattino" il professore Clemente di San Luca. Si parte ovviamente dagli episodi più decisivi, quelli del Meazza contro l'Inter, quando Orsato espulse Vecino e lasciò in campo Pjanic che meritava il rosso. on è stato l'unico episodio quello del Meazza, però. Dai giuristi ne sono citati altri tre, con documentazione fotografica: Cagliari-Juve, Fiorentina-Juve e Lazio-Juve, tre i rigori non assegnati alle squadre di casa. "Un corretto utilizzo del Var avrebbe potuto sovvertire l'esito delle partite e del campionato" la tesi degli esperti di diritto che sono intervenuti nel libro curato da Clemente di San Luca.COMITATO DI VIGILANZA. Da uno dei relatori, il magistrato Catello Maresca, è arrivata la proposta di istituire un «comitato di vigilanza sulla regolarità del campionato», con l'amara constatazione che Calciopoli non ha prodotto l'auspicato effetto di pulizia e riequilibrio, si legge ancora sul quotidiano napoletano