IL TABELLINO

, che aveva pareggiato a tempo scaduto le ultime due partite contro la Roma e la Cremonese,perché gli acquisti estivi di Maldini e Massara non sono affidabili., almeno in Champions, come ha già fatto contro il Tottenham e il Napoli, favoriti in partenza., con una gara di grande personalità e concentrazione. Il meritatissimo 2-0, infatti, è persino stretto per i rossoneri, perché la Lazio non impegna mai Maignan, facendo una figura addirittura peggiore rispetto alla settimana scorsa quando fu ribaltata dall’Inter, sempre a San Siro, dopo essere passata in vantaggio. E così adesso, i tre punti in più di vantaggio nei confronti della squadra di Pioli non sono nulla per quello che si vede in campo, anche se prima di rituffarsi nel campionato il Milan penserà soltanto alla Champions.Per questo,, costretto a uscire dopo appena dieci minuti per un infortunio muscolare. Proprio lui che non aveva mai avuto guai seri fin qui e aveva firmato con una doppietta l’ultimo successo dei rossoneri contro il Lecce. Facile, quindi, immaginare problemi immediati anche contro la Lazio, mentre Pioli rilancia Saelemaekers al suo posto e sulla stessa fascia sinistra, visto che l’altra è occupata da Messias preferito a Diaz. Il Milan, invece, non accusa il colpo e riprende a giocare come se nulla fosse. Attenti in difesa, dove Kjaer giganteggia al fianco di Tomori, tra Calabria ed Hernandez, i rossoneri non patiscono il palleggio a centrocampo di Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Luis Alberto, perché ripartono subito grazie al filtro di Krunic e Tonali e alle accelerazioni di Bennacer, avanzato alle spalle di Giroud.con una bella girata di sinistro sfruttando un errato disimpegno di Casale, dopo un triangolo con l’altruista Giroud. Il bello, però, per i tifosi rossoneri arriva 10’ più tardi, quando. Perché stavolta, dopo il corto passaggio con le mani di Maignan, il francese vola dalla sua area di rigore fino al limite di quella avversaria, con la colpevole libertà concessagli da tutti i biancocelesti a cominciare da Milinkovic-Savic che lo sfiora soltanto, e fa partire un sinistro destinato nell’angolino sul quale Provedel non può far niente anche per colpa di una leggera deviazione., perché non può essere un caso che nessuno degli uomini di Sarri riesca a effettuare almeno un tiro nello specchio della porta avversaria in tutto il primo tempo. Anche per questo motivo,e così, dopo l’intervallo, risparmia l’ammonito Calabria e il trentaquattrenne Kjaer, inserendo al loro posto Kalulu e Thiaw, il primo dei non eletti tra i tanti acquisti sbagliati dell’estate scorsa.concedendo campo e occasioni da gol al Milan, vicino al terzo gol con Thiaw. E così, dopo le quattro novità biancocelesti, con Pedro, Lazzari, Basic e Pellegrini, rispettivamente al posto di Zaccagni, Marusic, Hysaj e Milinkovic-Savic, ecco per gli ultimi 20’ l’ingresso di Rebic che fa riposare l’applauditissimo Giroud, poco prima della staffetta tra Hernandez e Ballo- Touré, con ovazione finale per il terzino-goleador. Semplici dettagli, comunque, perché malgrado qualche brivido finale,Milan-Lazio 2-0 (2-0 primo tempo)Marcatori: 17’ Bennacer (Mil), 30’ pt Hernandez (Mil)Assist: 17’ pt Giroud (Mil)MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 1’ st Kalulu), Kjaer(dal 1’ st Thiaw), Tomori, Theo Hernandez (dal 35’ st Ballo-Toure); Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao (dall’11 pt Saelemaekers); Giroud (dal 23’ st Rebic) A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Diaz, Rebic, Bakayoko, Kalulu, Origi, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (dall’11’ st Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (dal 23’ st Pellegrini); Miliknovic-Savic (dal 23’ st Basic), Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (dal 35’ st Cancellieri), Zaccagni (dall’11 st Pedro). A disp.: Luis Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Gil, Pedro, Cancelleri, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Bertini, Basic, Fares. All.: Sarri.Ammoniti: 20’ st Romagnoli (Laz), 24’ st Marusic (Laz), 42’ pt Calabria (Mil), 15’ st Casale (Laz), 43’ st Thiaw (Mil)