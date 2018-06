Spesso nei miei editoriali ho evidenziato, sottolineato e criticato tutta quella parte della nostra categoria che per un tornaconto personale si presta, in maniera più o meno cosciente, a sostenere tesi strampalate. Negli ultimi anni abbiamo assistito, ahimè, a vari esempi in tal senso riguardo la vendita del Milan, prima a Mr Bee e poi a Mr Li. Potendo affermare con orgoglio di non far parte di quella parte che toglie credibilità a tutta la categoria, voglio davvero fare i complimenti ai colleghi di Report, che hanno fatto semplicemente il loro lavoro, ma oggi questa purtroppo è l'eccezione, e non la regola. Hanno scavato, portato dati di fatto e trovato risposte, non dalle solite fonti paraufficiali. Esattamente ciò che, nel mio piccolo, posso dire di aver fatto nonostante le contumelie dell'ala becera del tifo o l'opposizione (a volte anche vile) di qualche pifferaio di regime. Dato che però non è il mio obiettivo quello di perdere tempo con queste bassezze, preferisco concentrarmi con quanto è emerso dal servizio di Report. Il messaggio è chiaro e non tocca a me verificare se realmente dietro Li ci sia sempre stato Berlusconi, piuttosto ciò che accadrà in futuro. A me interessa la prospettiva del Milan e quando il club potrà finalmente tornare a guardare avanti senza temere sanzioni. Elliott è solo un ponte verso chissà chi. Il Milan potrà infatti tornare a essere IL VERO MILAN solamente quando questo teatrino finirà. Quando Li o chi per esso si leverà dalle scatole. Quando arriverà un solido, facoltoso e soprattutto VERO proprietario.