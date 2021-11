Non si fermano le voci Inghilterra che stanno influenzando tutta l'isola sulle possibili mosse del Barcellona. Nella giornata di oggi il Mirror ha scritto sul proprio sito che il vero obbiettivo dei catalani sarebbe Mohamed Salah, e che Raheem Sterling sarebbe una soluzione di ripiego per l'impossibilità di arrivare all'egiziano a gennaio. Il 29enne esterno del Liverpool è il sogno proibito di Xavi che avrebbe chiesto alla dirigenza blaugrana di fare tutto il possibile per portarlo a Barcellona.